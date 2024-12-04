Четверых сообщников напавших на «Крокус» боевиков задержали в Ингушетии

Четверых членов группировки баталхаджинцев* задержали в Ингушетии. Они помогали исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и снабжали их оружием, сообщает Mash .

Среди задержанных сообщников боевиков оказались 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансуа Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Во время обысков у них обнаружили оружие и боеприпасы.

Кроме того, у них в телефонах была переписка с лидерами группировки, связанными с убийством главы регионального центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и подрывом «Невского экспресса».

По версии следствия, четверо задержанных баталхаджинцев* снабжали вооружением напавших на «Крокус» боевиков. Кроме того, они помогли скрыться еще одному сообщнику террористов — Батыру Кулаеву**. Он также помогал исполнителям теракта, обеспечивая их оружием.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ

** Внесен в список террористов и экстремистов