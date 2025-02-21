Названа дата открытия мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» откроется 22 марта в Красногорске

В подмосковном Красногорске появится мемориал погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Памятник откроют 22 марта, в день годовщины трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

Мемориал возводят у здания концертного зала. Утром 21 февраля перед ним заметили конструкцию из металла, которая станет основой памятника.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Несколько боевиков напали на концертный зал, расстреливали людей и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек.

Стихийный мемориал у «Крокуса» появился сразу после теракта. Жители приносили к месту трагедии цветы, свечи и детские игрушки.

Здание концертного зала до сих пор огорожено.