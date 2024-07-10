Будет ли Запад свергать правительство Грузии в ответ на принятие «антизападных» законов

Что происходит в Грузии и вокруг нее после принятия законов об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды, читайте в материале РИАМО.

Служба внешней разведки (СВР) России 9 июля распространила заявление, в котором предупредила о готовности США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов, запланированных на 26 октября – разумеется, независимо от результатов этих выборов. Госдепартамент США наличие таких планов отрицает, однако напряжение в отношениях Грузии со странами Запада очевидно растет.

Что происходит в Грузии после принятия закона об иноагентах

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Как мы уже писали, в процессе принятия грузинского закона об иноагентах в различных городах страны проходили масштабные акции протеста. Более того, драки происходили в самом парламенте. Однако это не помешало законодательному органу 14 мая принять документ в окончательном, третьем чтении.

После этого оппозиционно настроенная президент Грузии Саломе Зурабишвили, как и обещала ранее, наложила на законопроект вето, однако 28 мая парламент страны большинством голосов преодолел его. 3 июня спикер законодательного органа подписал закон об иноагентах и он вступил в силу.

В тот же день в президентском дворце 17 оппозиционных партий и пятеро независимых депутатов подписали так называемую «Грузинскую хартию», разработанную президентом Зурабишвили. В этом документе декларируется объединение политических сил, разделяющих идею проевропейского курса Грузии, а также отмечается, что «после победы на парламентских выборах» в октябре 2024 года участники хартии обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы, которые, по заявлению Зурабишвили, будут действительно «свободными и справедливыми».

Принятие закона об иноагентах сопровождалось не только уличными протестами, но и все возрастающим давлением со стороны Запада. Так, 23 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

«В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры… и, перечисляя эти меры, отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны"», – рассказал глава правительства.

После вступления закона об иноагентах в силу США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей. По словам официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера, в санкционный список вошли члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане Грузии.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям своей страны, но если они этого не сделают, то Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия», – добавил американский чиновник.

Судя по дальнейшим действиям грузинских властей, западные санкции их не сильно напугали. Так, уже 27 июня парламент страны одобрил в первом чтении пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ.

В ответ на это Пентагон 5 июля объявил о переносе совместных учений ВС США и Грузии в связи с пересмотром стратегических отношений, а Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, которые собирался направить на укрепление обороноспособности Грузии.

Эти меры также не произвели на грузинские власти большого впечатления. Так, генеральный секретарь правящей партии и известный в прошлом футболист Каха Каладзе заявил, что власти Грузии самостоятельно обеспечат свои вооруженные силы всем необходимым.

«Никому не будет дана возможность украинизировать страну» Каха Каладзе

Вообще, тема недопущения реализации в Грузии «украинского сценария» – одна из самых любимых среди членов правящей партии. Недавно об этом говорил и премьер-министр Кобахидзе.

«Что касается украинизации, попытки развития в Грузии украинского сценария, в том числе "майдана", затем "второго фронта", об этом мы много раз говорили. К сожалению, конкретные политические силы открыто были подключены к соответствующей пропаганде, открыто требовали открытия "второго фронта" в Грузии. Конечно, это усиливало давление на нашу страну, но мы на протяжении этих лет сумели успешно предотвратить соответствующий сценарий и, конечно, уверены, что и в будущем это сумеем», – заявил глава правительства.

Что известно о планах США по смене власти в Грузии

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Как уже было сказано выше, российская СВР выпустила заявление о «решительном настрое» США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

«В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта"», – заявили в российском разведывательном ведомстве.

Как полагает СВР, ставка «американских кураторов» будет сделана на уличные протесты в Тбилиси. В основу этих акций планируется заложить антироссийскую идеологию, обвинив Россию «во всех бедах Грузии».

«Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили. Как задумали "вашингтонские режиссеры", глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит "широкую общественность" о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России», – рассказали в Службе внешней разведки.

Также, как считает ведомство, американцы планируют устроить кровавую провокацию.

«Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется» Служба внешней разведки РФ

В ответ на информацию российского ведомства руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер коротко заявил: «Это совершенно неверно».

Какими будут дальнейшие отношения Грузии с Западом и Россией

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Как заявил 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в ЕС. Однако, по мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, это «словесная эквилибристика», потому что шансы на вступление Грузии в Евросоюз «чрезвычайно малы».

«Но грузины сами обманываться рады, поскольку обижены на Россию уже давно», – добавил эксперт.

При этом, по словам Трухачева, повторения украинского сценария в Грузии не будет.

«Тут картина другая. В конце концов грузинам не надо доказывать, что они не русские, а отдельная нация. Какие-то волнения могут быть, но к смене власти они не приведут. А ЕС и НАТО будут требовать от Тбилиси доступа к СМИ, а затем сформируют вокруг Зурабишвили отдельную партию, которая оттеснит на задний план "Грузинскую мечту". То есть действовать будут политически», – поделился мнением политолог.

В свою очередь, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов считает, что грузинские власти уже взяли курс на выстраивание отношений с незападными партнерами, включая Россию.

«Развитие торгово-экономического сотрудничества предоставляет определенные дивиденды грузинской экономике, которые можно зарабатывать на транзитных маршрутах, которые Россия предлагает провести через Грузию по маршруту “Север – Юг”. Грузины понимают, что нужно искать “зонтик безопасности” не на Западе, видя как они действуют на Ближнем Востоке, в Европе и так далее, а искать его в силе устойчивого характера, а сила устойчивого характера — это Россия, это Китай, это может быть и арабские страны. Это является гарантом сохранения региональной стабильности, безопасности и создает условия для нормального развития», – полагает специалист.