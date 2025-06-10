Беспорядки в Лос-Анджелесе: предпосылки, причины и последствия

О том, как развивается «миграционное» противостояние жителей Лос-Анджелеса и полицейских, рассказываем в материале РИАМО.

Еще в начале своего президентского срока Дональд Трамп объявил, что планирует ужесточить миграционное законодательство. В частности, предполагались серьезные проверки и санкции (вплоть до тюремного заключения или депортации) в отношении людей, которые находятся на территории США, не имея на то легальных оснований. У ряда инициатив Трампа даже появилось обобщенное название «Оставайтесь в Мексике!»: главным образом, нововведения касались тех людей, которые попадали в Штаты через мексиканскую границу. Многие из нелегальных мигрантов, по заявлению авторов законопроектов, являются активными членами мексиканских картелей либо скрываются от правосудия.

Хроника беспорядков в Лос-Анджелесе

В пятницу, 6 июня 2025 года, Лос-Анджелес захлестнули беспорядки. Причиной стали рейды миграционной службы, которая задержала более 40 человек (преимущественно мексиканцев) за нарушение миграционного законодательства и незаконное пересечение границы. Местные жители ответили на это событие протестами. Сначала они вышли на «мирный митинг», в ходе которого выкрикивали лозунги и били стекла припаркованных авто, а машины полицейского конвоя забрасывали камнями. Полиция города держала оборону, не давая протестующим отпора.

На следующий день обстановка накалилась: бунтовщики перекрыли баррикадами несколько крупных автострад, начали бить витрины магазинов и забрасывать в окна офисных зданий кирпичи и бутылки. Полиция пыталась утихомирить толпу при помощи резиновых пуль и светошумовых гранат, однако особого эффекта эти меры не принесли.

В воскресенье протестующие вновь соорудили баррикады и оцепили миграционный центр, где размещены задержанные мексиканцы. Весь день бунтовщики продолжали громить окрестные коммерческие помещения: склады, офисы и магазины. В ночь на 9 июня толпа разбила окна в штаб-квартире полиции Лос-Анджелеса.

Противостояние президента США и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюса

Фото - © Wikipedia.org

Согласно американскому законодательству, конфликты такого рода должны решаться властями штата, однако через два дня протестов Дональд Трамп принял единоличное решение направить в Лос-Анджелес силы национальной гвардии – 2 тысячи бойцов. Они, вместе с полицейскими и отрядами погранслужб, пытались утихомирить протестующих. В ход пошли дымовые шашки, резиновые пули и слезоточивый газ.

Местные власти отреагировали на это «вторжение» резко негативно. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявили, что действия Трампа – чистое самоуправство. «Я потребовал от президента отменить решение и отозвать солдат из округа Лос-Анджелес. У нас не было проблем, пока Трамп не вмешался», – сообщил Ньюсом журналистам.

В ответ президент Трамп заявил, что штат Калифорния уже оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками, поэтому он считает себя вправе принять все необходимые меры и восстановить правопорядок.

Трамп также сообщил, что арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, если бы был на месте Тома Хомана, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов. По мнению президента США, большинство демонстрантов – «проплаченные повстанцы», а работа полиции Лос-Анджелеса не выдерживает никакой критики.

Какие меры планирует Трамп для подавления бунта в Лос-Анджелесе

Фото - © РИА Новости

Введение нацгвардии на территорию Лос-Анджелеса, впрочем, не слишком умерило пыл протестующих. На протяжении последующих суток они продолжали жечь костры, уничтожать городскую инфраструктуру и автомобили, причем под удар попали и беспилотные такси, которые специально вызывали к баррикадам, чтобы разгромить и поджечь. В ряде районов города были отмечены массовые грабежи магазинов: «протестующие» выносили из них все, включая торговое оборудование и витринные украшения.

Некоторые из участников массовых беспорядков водружали над разгромленными парковками флаги Мексики и заявляли журналистам, что президент не имеет права на репрессии в отношении мигрантов, безотносительно легальности их нахождения в стране. Однако основная масса протестующих скрывали лица платками и балаклавами и с упоением занимались мародерством.

В центре города уже разграблены десятки магазинов, продающих одежду, бытовую технику и гаджеты. В полицейских и силовиков летят камни, бутылки с зажигательной смесью, а также промышленные фейерверки, имеющие большую разрывную силу. Известно минимум о двух пострадавших правоохранителях, кроме того, резиновой пулей была ранена корреспондент австралийского ТВ, которая вела репортаж из гущи событий.

В полдень 9 июня (около 22:00 по московскому времени) о стороны администрации Трампа поступило сообщение о том, что в город планируется ввести дополнительные силы морской пехоты: от 500 до 700 человек. Ряд американских СМИ сообщают о том, что в небе над Лос-Анджелесом уже днем 9 июня были замечены ударные вертолеты AH-1Z Корпуса морской пехоты США. Сами пехотинцы находятся в расположении в городе Кэмп-Педлтон и могут оперативно выехать в Лос-Анджелес в любой момент.

В то же время со стороны губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома поступило заявление о том, что власти штата намерены подать в суд на президента США за нарушение суверенитета штата и провокацию беспорядков. Поджоги и грабежи в городе продолжаются.