2026 год для российского бизнеса: постепенная адаптация к новым условиям или резкое падение

Есть ли основания для осторожного оптимизма в отношении развития бизнеса в России в текущем году и почему велики риски реализации стрессового сценария для малого предпринимательства, читайте в материале РИАМО.

2026 год станет для российского бизнеса проверкой на прочность. В то время как крупные компании могут укрепить свои позиции благодаря господдержке и адаптации, малый бизнес рискует столкнуться с серьезными проблемами из-за роста налоговой нагрузки и дорогих кредитов. Эксперты разошлись в оценках: одни прогнозируют рост доходов, другие — «полноценное падение» для неготовых к изменениям. Что ждет бизнес в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

«Дорогие деньги» до осени: прогноз от банковского сектора

Директор департамента развития корпоративного бизнеса АО «Свой Банк» Роман Филимонов прогнозирует на 2026 год осторожное снижение ключевой ставки Банка России, но без революции в кредитовании. По его оценке, комфортные ставки для бизнеса появятся лишь ближе к IV кварталу.

«Для корпоративных заемщиков снижение процентных ставок по банковским продуктам происходит с определенным лагом: кредиторы учитывают стоимость привлечения средств, текущий уровень рисков и рыночный спрос. Поэтому не следует ожидать существенного удешевления кредитов для бизнеса в начале или середине следующего года. Не забываем и про такой фактор, как повышение НДС, что не может не отражаться на инфляционных ожиданиях бизнеса. Заметные изменения по объемам выдач будут позже и только при условии продолжения цикла снижения ключевой ставки», — комментирует эксперт.

Несмотря на это, бизнес, по его словам, демонстрирует удивительную жизнеспособность. Даже при высоких ставках корпоративное кредитование в ноябре 2025 года показало рекордный рост. Это говорит о том, что компании активно используют рефинансирование и ищут ресурсы для поддержания оборотного капитала и операционной деятельности, закладывая основу для будущего развития в ожидании лучших условий, отмечает Филимонов.

Выживут сильнейшие: структурный сдвиг и долговая ловушка

Юрист по банкротству Евгения Боднар смотрит на ситуацию трезво и видит глубокие структурные изменения в экономике. Отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, логистикой и онлайн-торговлей, покажут рост, в то время как строительство и сельское хозяйство остаются под ударом.

Главная опасность, по ее мнению, — высокая долговая нагрузка. «Если у бизнеса уже высокая долговая нагрузка, то с высокой ставкой становится гораздо сложнее реструктуризировать ее — можно вообще "утонуть"», — предупреждает Боднар.

Особенно уязвимыми она считает производственные предприятия, строителей и стартапы. В таких условиях бизнесу придется полагаться на собственные силы, модернизировать процессы и искать альтернативные пути финансирования. Ключом к выживанию станет жесткий контроль за дебиторской задолженностью, отказ от непрофильных проектов и поддержание рентабельности активов на уровне не ниже 25%, указывает эксперт.

«Боюсь, то, что коллеги называют мягкой посадкой, может стать полноценным падением для тех, кто не смог адаптироваться» Евгения Боднар Юрист по банкротству

НДС как главная угроза: стресс-тест для малого предпринимательства

Финансовый эксперт Татьяна Волкова рисует для малого бизнеса довольно тревожную картину. 2026 год, по ее мнению, станет для него «сложным и стрессовым». Главным негативным фактором станет резкое снижение порога для обязательной уплаты НДС с 60 до 20 млн рублей выручки.

«Значительная часть предпринимателей впервые столкнется со статусом плательщика НДС, а это рост издержек, усложнение бухгалтерии, необходимость пересматривать цены, договоры и процессы. Избежать работы с НДС в новых условиях будет практически невозможно, поэтому предпринимателям придется адаптироваться, даже если это снижает гибкость бизнеса», — объясняет Волкова.

По ее словам, этот шаг может полностью «съесть» рентабельность в отдельных сегментах. Крупный бизнес в целом более устойчив к подобным изменениям. У него есть масштаб, ресурсы и опыт работы в условиях высокой налоговой нагрузки. Однако это не означает, что он не почувствует давления.

«Рост налогов и издержек будет заложен в конечные цены товаров и услуг. В итоге нагрузка снова возвращается к потребителю и усиливает инфляционный эффект в экономике. Таким образом, мы видим, что 2026 год — не год роста, а год адаптации к более дорогим деньгам и более высокой фискальной нагрузке», — резюмирует финансовый эксперт.

Оптимизм, основанный на данных: прогноз укрепления при условии господдержки

Доцент Финуниверситета Михаил Хачатурян, напротив, настроен оптимистично. Основываясь на предварительных данных о росте доходов бизнеса в 2025 году, которые на сегодняшний день уверено приближаются к уровню 7–7,3 трлн руб. (что в номинальном выражении демонстрирует рост на 30–32% относительно 2024 года), а также включая в оценку предварительные данные об уровне экономического роста, инфляции и доходах населения, вполне резонно предположить, что укрепление бизнеса продолжится в 2026 году, говорит он.

К главным факторам роста он относит смягчение ДКП, стимулирующее рост кредитования, и, как следствие, деловую активность, наличие программ и инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также программ и инструментов поддержки экспортного потенциала всех видов российского бизнеса.

«Для малого бизнеса важным аспектом стимулирования роста его финансового положения будет сохранение программ стимулирования взаимодействия между крупным и малым бизнесом», — отмечает Хачатурян.

Согласно его прогнозу, при благоприятных условиях рост доходов бизнеса в 2026 году может превысить 7,5 трлн рублей, что означает номинальный рост на 35–38% по сравнению с 2025 годом. Этот сценарий, однако, предполагает сохранение инфляции и экономического роста в заявленных диапазонах, а также эффективную работу всех инструментов господдержки.