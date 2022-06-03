РИАМО - 3 июн. Возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы потушили, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает. Одному из них помощь оказана на месте», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до восстановления движения в районе ЧП сделали бесплатный проезд в наземном транспорте. Также там увеличили число автобусов на ближайших маршрутах.

Собянин также поблагодарил оперативные службы за работу.

«Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу», — заключил мэр.

Пожар в БЦ «Гранд Сетунь плаза» вспыхнул утром в пятницу. Общая площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв. м. В тушении принимали участие свыше 340 человек и порядка 100 единиц техники. Также были задействованы 3 вертолета Ка-32 МЧС.

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Видео из внутренних помещений сгоревшего БЦ «Гранд Сетунь плаза»>>