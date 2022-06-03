РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В пятницу в Люберцах очистят берег реки Пехорки в рамках экологической акции «Вода России».

Участники акции пройдут пешком вдоль береговой линии реки, попутно очищая ее от накопившихся отходов. Мусор будет оперативно вывозиться региональным оператором с дальнейшей утилизацией. Мероприятие пройдет в формате раздельного сбора отходов по фракциям. Мусор на воде будет собираться с помощью электрокатамарана. Для участников будет организована выдача инвентаря, а также установлена бесплатная полевая кухня.

В программе предусмотрены выступления популярных артистов, экофутбол, мастер-классы по переработке отходов от регионального оператора. На воду будет спущен автономный буй по передаче данных о состоянии воды, который будет транслировать данные на монитор. Жители смогут увидеть работу с оборудованием для экспресс-анализа воды на реальных образцах в форме мастер-класса с последующей лекцией по актуальным вопросам сохранения экосистем рек, проблем загрязнения рек, микропластике как новой глобальной угрозе.

К месту проведения акции следует приехать со стороны улицы Карла Маркса, пройти – от железнодорожной станции Красково.

Всероссийская акция «Вода России» - это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года, за это время очистили 10,3 тыс. водоемов.

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