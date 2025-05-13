В Триполи убит глава службы безопасности при Президентском совете
В Триполи во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Wasat.
«Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи», — говорится в сообщении.
В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, слышны звуки стрельбы.
Отмечается, что в городе произошли столкновения, зафиксированы передвижения военных.