В разных районах столицы Ливии начались столкновения

В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, слышны звуки стрельбы, сообщает RT со ссылкой на Al Mayadeen.

«Стрельба слышна в разных районах столицы Ливии Триполи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе произошли столкновения, зафиксированы передвижения военных. Министерство внутренних дел страны призывает всех граждан в Триполи не покидать жилище.

Ранее в армии обороны Израиля сообщили, что из Йемена в сторону территории еврейского государства была запущена ракета, которая была оперативно перехвачена.