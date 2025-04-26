В Израиле сообщили о запуске ракеты из Йемена

В армии обороны Израиля сообщили, что из Йемена в сторону израильской территории была запущена ракета, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После сирен, которые звучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в сообщении.

Ракета была перехвачена до пересечения израильской территории.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.