Хуситы заявили, что нанесли удар по авианосцу США USS Harry Truman

Представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря. Об этом сообщает ТАСС .

Он уточнил в эфире телеканала Al Masirah, что также были атакованы и сопровождающие авианосец суда.

По его словам, хуситы использовали 18 баллистических и крылатых ракет и дрон.

Как заявил Сариа, Штаты нанесли 47 ударов по провинциям Йемена. Это произошло в ночь на 16 марта.

«По предварительным подсчетам, в результате этих ударов погибли и получили ранения десятки людей», — отметил представитель хуситов.

Ранее член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) не планирует идти на переговоры с США, пока не ответит им на проведенный ночью бомбардировки.