Хуситы: мы не пойдем на переговоры с США, пока они не получат болезненный ответ

Член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) не планирует идти на переговоры со Штатами, пока не ответит им на бомбардировки. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее в арабских СМИ начали писать о том, что хуситы ведут переговоры с США после американских массированных авиаударов по Йемену, которые были в ночь на 16 марта. Минздрав правительства хуситов писал, что погиб 31 человек, в том числе десять детей и женщин, также более 100 челочек пострадали.

Как пояснил аль-Асад, атаку на страну провели, пытаясь ее отговорить от поддержки осажденных жителей сектора Газа.

«Американцы должны получить военный ответ Йемена», — подчеркнул аль-Асад.

Он добавил, никаких переговоров с представителями США не существует. Враг получит от Йемена болезненный и сдерживающий ответ.