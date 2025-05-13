Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу Депардье

Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости .

Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока в отношении актера. Кроме того, обвинение попросило суд назначить штраф в размере 20 тыс. евро, а также назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников.

Две женщины — помощница режиссера и декоратор — заявили о неподобающем поведении Депардье во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в 2021 году. Актер категорически отвергает эти обвинения.

Помимо этого дела, актер фигурирует в расследовании по делу о возможном изнасиловании и домогательствах в отношении французской актрисы Шарлотты Арну, предположительно имевших место в 2018 году. По информации Mediapart, еще 13 женщин заявили о неподобающем сексуальном поведении Депардье в период с 2004 по 2022 год.