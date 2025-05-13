Кандидат в президенты Польши выступил против вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен пообещал не допустить вступления Украины в НАТО, сообщает РИА Новости .

«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — заявил он в ходе предвыборных дебатов.

Политик добавил также, что не хочет втягивания Польши в этот конфликт.

Вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс могут пересмотреть только при следующей администрации США. Об этом представители страны рассказали украинским коллегам во французском Париже.

Следующие власти Соединенных Штатов могут изменить решение о том, будет Украина принята в НАТО или нет.