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NYT: принятие Украины в НАТО могут пересмотреть следующие власти США

Вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс могут пересмотреть только при следующей администрации США. Об этом представители страны рассказали украинским коллегам во французском Париже, сообщает RT со ссылкой на материал New York Times (NYT).

Следующие власти Соединенных Штатов могут изменить решение о том, будет Украина принята в НАТО или нет.

Во время встречи представители США сообщили киевской делегации, что президент страны Дональд Трамп против принятия Киева в Альянс.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина сделала большую ошибку, когда отказалась признавать Крым российским.