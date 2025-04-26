В ЦРУ рассказали о серьезной ошибке Зеленского
ЦРУ: Зеленский ошибся, раскритиковав предложение Трампа по Крыму
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Некоторое время назад Соединенные Штаты предложили Украине официально признать Крым частью РФ, однако президент страны Владимир Зеленский отказался. Это было серьезной ошибкой, заявил бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, сообщает «Царьград».
Зеленский уже упустил возможность. Ему необходимо было молчать перед встречей в столице Великобритании, Лондоне.
Отказавшись от предложения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Зеленский настроил политика против себя. Также он ухудшил собственные переговорные позиции.
Ранее Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по редкоземельным металлам.