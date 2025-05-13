Во время столкновений в Триполи пострадали шесть человек Происшествия сегодня в 01:40

По меньшей мере 6 человек пострадали в результате столкновений в ливийской столице Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По данным газеты Al Wasat, в Триполи во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, слышны звуки стрельбы. Отмечается, что в городе произошли столкновения, зафиксированы передвижения военных.