Во время столкновений в Триполи пострадали шесть человек
По меньшей мере 6 человек пострадали в результате столкновений в ливийской столице Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По данным газеты Al Wasat, в Триполи во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, слышны звуки стрельбы.
Отмечается, что в городе произошли столкновения, зафиксированы передвижения военных.