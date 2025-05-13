В Авачинском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до 3 баллов.

Землетрясение произошло на глубине 68 км и на расстоянии 69 км от Петропавловска-Камчатского.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее два землетрясения магнитудой 4,3 произошли у побережья южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 111 км северо-восточнее и 99 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир.