РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В парке имени Виктора Талалихина 4 июня пройдет праздник «Город профессий» ко Дню защиты детей, на нем детям предложат поиграть в стоматолога, риелтора, создателя роботов, артиста и представителей других специальностей, сообщает администрация парка.

Праздничная программа «Город профессий» пройдет 4 июня с 12:00 до 16:00. Стоматологическая клиника Forsmie покажет презентацию и проведет развлекательную викторину на тему стоматологии, знатоки получат подарки.

Модельная школа На­тальи Советской устроит модный показ, мастер-классы по актерскому мастерству и дефиле, фотопозированию, фитнесу. Представители агентства недвижимости Portal Estate расскажут о профессии риелтора. Также они подготовят фотозону и подарочные сертификаты.

Технико-экономический колледж представит мастер-классы по «Робототехнике» и художественному искусству. Также проведут мастер-класс по коклюшечному кружеву и выставку кружевных изделий. Театральный коллектив ДК им. Карла Маркса поставит импровизационный спектакль с посетителями парка.

Мастер-класс от Театра юного артиста «Первые шаги» проведут сотрудники МУК «СДК» Быково».

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