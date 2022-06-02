РИАМО - 2 июн. Юные танцоры творческого коллектива «Три четыре» под руководством хореографа Ольги Чумаковой из подмосковного Реутова стали победителями Всероссийского конкурса-фестиваля танца Level Up, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Всероссийские творческие состязания прошли в Доме культуры Российского университета транспорта в Москве. В конкурсе приняли участие около 100 коллективов из Подольска, Серпухова, Домодедова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 23 солиста хореографического ансамбля «Три четыре» выступили в номинации «Современная хореография» в 3 возрастных категориях и завоевали заслуженную победу.

На суд жюри артисты старшей возрастной категории 16-18 лет представили постановку «Эвр – восточный ветер» балетмейстера Дарьи Джабасовой. Синтез танца, ярких эмоций и тонкой драматургии покорил требовательную публику и принес девушкам заслуженное первое место.

Современный танец «Эвр – восточный ветер», поставленный по мотивам древнегреческой мифологии, – аллегория на тему переменчивого как восточный ветер характера. Посредством пластики девушки изображали штиль, на смену которому приходит разрушительная буря. Главная особенность танца – постоянная смена ритмов. Постановка была отмечена дипломом «За лучшую балетмейстерскую работу».

Другая постановка «Поединок с собой» балетмейстра Ирины Селюковой сумела обеспечить коллективу 2 место среди фаворитов младшей возрастной группы 9-11 лет. И диплом лауреата III степени с миниатюрой «Слово» Анны Куликовй получила средняя возрастная группа 12-15 лет.

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