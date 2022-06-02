РИАМО - 2 июн. Благодаря системе эскроу-счетов дольщики защищены от обмана со стороны застройщиков. После ввода этой системы случаев обмана граждан, участвующих в строительстве, не было, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В жизни, как мы поняли, ничего нельзя исключать, всякие происходят метаморфозы и всякие случаи, нельзя зарекаться. Но сегодняшняя система очень жесткая и справедливая при этом. Это эскроу-счета. <…> Смысл заключается в том, что пока застройщик не получил разрешение на ввод, <…> то соответственно эскроу не разблокируется. Раньше он мог этими деньгами распоряжаться по своей необходимости или по мере своей порядочности, а она, как известно, у всех разная», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Губернатор считает, что проблема с обманутыми дольщиками больше не повторится.

«По крайней мере сегодня все институты и банки, и строители находятся в тонусе и соблюдают этот закон, правила. И пока все идет очень неплохо. Ни одного случая не было, ноль случаев», — отметил Воробьев.

В 2021 году в Подмосковье восстановили права более 20 тыс. обманутых дольщиков, остается решить проблемы еще более 21 тыс. дольщиков.

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