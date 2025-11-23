Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА на подлете к Москве

сегодня в 03:40

Собянин: над Москвой сбит беспилотник, летевший в сторону города

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотного летательного аппарата на столицу.

По его данным, силы противовоздушной обороны Министерства обороны своевременно обнаружили и уничтожили воздушную цель, приближавшуюся к городу.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы, проводится осмотр территории.

