Серпухов стал центром притяжения лучших танцоров региона

Программа конкурса включала две номинации: «Авторская хореография на основе классического танца» и «Классическое наследие».



Оценку выступлений проводила авторитетная судейская коллегия, в состав которой вошли признанные мастера сцены — народные и заслуженные артисты России, деятели искусств, работники культуры, известные хореографы и балетмейстеры, а также ведущие преподаватели московских вузов искусств.



Для выступающих конкурс стал важным этапом профессионального роста. Особенно ценной возможностью стал мастер-класс от признанных мастеров балета.



«Проведение такого масштабного мероприятия, которое проходит раз в два года при поддержке Министерства культуры Московской области, имеет большое значение для сохранения и преумножения культурных традиций региона», — отметил глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

