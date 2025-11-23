В Израиле нашли способ повлиять на солнечное излучение
Американский журнал New Yorker сообщил о амбициозном проекте израильской компании Stardust, зарегистрированной в американском Делавэре, сообщает РИА Новости.
Стартап предлагает использовать принцип вулканической активности, когда выбросы диоксида серы отражают солнечные лучи, для создания искусственного «зеркала» в атмосфере. Технология солнечной геоинженерии предполагает распыление специальных частиц над облаками, что позволит снизить температуру на Земле.
Соучредитель компании Янай Йедваб подчеркивает, что стартап не планирует самостоятельно внедрять технологию, а видит свою роль в разработке инструментов для правительств. При этом состав отражающих частиц остается коммерческой тайкой — компания лишь гарантирует их безопасность для людей и экосистем.
Идея управления солнечной радиацией обсуждается научным сообществом десятилетиями, но Stardust стала первой коммерческой структурой, предложившей конкретные решения в этой области, указано в публикации.
