В Израиле нашли способ повлиять на солнечное излучение

Стартап предлагает использовать принцип вулканической активности, когда выбросы диоксида серы отражают солнечные лучи, для создания искусственного «зеркала» в атмосфере. Технология солнечной геоинженерии предполагает распыление специальных частиц над облаками, что позволит снизить температуру на Земле.

Соучредитель компании Янай Йедваб подчеркивает, что стартап не планирует самостоятельно внедрять технологию, а видит свою роль в разработке инструментов для правительств. При этом состав отражающих частиц остается коммерческой тайкой — компания лишь гарантирует их безопасность для людей и экосистем.

Идея управления солнечной радиацией обсуждается научным сообществом десятилетиями, но Stardust стала первой коммерческой структурой, предложившей конкретные решения в этой области, указано в публикации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.