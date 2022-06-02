РИАМО – 2 июн. Жители столицы переезжают за город, в Подмосковье, по той причине, что хотят жить на природе. Бывают такие случаи, когда молодые семьи переезжают на отдаленные территории области и начинают вести фермерское хозяйство, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Жители Москвы знают все нюансы, все прелести жизни в мегаполисе, вместе с тем особо ценят природу. <...> И я к таким людям отношусь: когда-то приехал в Москву — сначала ты мечтаешь жить на Кутузовском проспекте или на Тверской, но очень скоро понимаешь, что бурная жизнь мегаполиса — она прекрасна, но хочется слиться с природой», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что бывают интересные случаи, когда молодые семьи переезжают на отдаленные территории, такие как Серебряные Пруды или Луховицы. Они начинают вести там фермерское хозяйство – заводят корову или других животных, и это приносит им удовольствие.

Губернатор отметил, что возможность работать удаленно также позволяет жить за городом.

«Ты можешь делать ряд функций, выполнять работу в том числе дома, и часто это даже приветствуется в определенных направлениях», — рассказал Воробьев.

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