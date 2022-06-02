РИАМО – 2 июн. В ближнем Подмосковье самые дешевые квартиры можно приобрести в Мытищах. При покупке квартиры важную роль играют программы льготных ипотек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самые дешевые квартиры у нас — порядка 100-110 тыс. в районе Мытищ, если мы берем первый пояс. И, наверное, самое дорогое — это в Заречье, это Одинцовский округ, там 250-300 тыс. в зависимости от готовности», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что хорошо работают и очень важны федеральные программы поддержки ипотеки. Такие программы есть во многих странах мира.

«Сегодня благодаря президентским программам (доступна – ред.) семейная ипотека — если у тебя рождается ребенок, если многодетная семья, можно претендовать на льготную ипотеку. Будешь платить меньше, чем в другом любом случае. Таких случаев по ипотеке у нас 8 из 10. 80% ипотеки приобретается по льготной схеме. Схема, или программа, работает до конца 2022-го года», — отметил губернатор.

В России действует программа «Льготная ипотека». Она позволяет заемщикам оформить ипотеку по ставке 9% годовых на весь срок кредитования при покупке жилья на первичном рынке недвижимости. Лимит по кредиту в Подмосковье – 30 млн рублей, но по ставке 9% можно получить только сумму до 6 или 12 млн рублей, остальная часть может быть предоставлена по ставке на рыночных условиях или в рамках региональной ипотечной программы.

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