РИАМО – 2 июн. В последние 10 лет в Подмосковье активно строят жилье, и стоит задача строить его каждый год более качественно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сегодня технологии у тех, кто занимается строительством жилья, достаточно высоки и соответствуют мировому уровню.

«Неслучайно в Подмосковье появляется около 100 тыс. человек каждый год новых, долгожданных жителей. 50% — это москвичи, <…> 25% — это местные жители, которые улучшают жилищные условия или детям своим покупают: семья растет - больше квартиру покупают. И еще 25% - это из регионов нашей страны. И цены разные, понятно, что они ниже, чем в Москве и, значит, более доступны. Но каждому человеку хочется и доступности, и качества», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что выбор квартиры, вопрос, на каком этапе покупать жилье – на стадии котлована или уже готовую, - вызывает оживленные разговоры у людей. Все больше квартир строят с ремонтом, «под ключ», с мебелью, кухнями.

«Мы видим огромный запрос на то, чтобы квартиры были и комфортными, и защищенными, (чтобы были – ред.) дворы без машин, то есть новые стандарты - без ступеней на первом этаже и другие важные мелочи, как, допустим, первые этажи под малый бизнес, под сетевые какие-то магазины, которые всегда востребованы, и услуги, конечно», — добавил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что есть большой запрос на парки. Люди покупают квартиры, руководствуясь не только ценой, но и доступностью транспорта, места для отдыха, учебы детей, экологией.

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