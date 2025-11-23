В Госдуме выступили за детские кресла в такси

Согласно предложению, водители эконом-класса должны оборудовать автомобили как минимум одним детским креслом, а для категорий «комфорт», «комфорт-плюс» и «бизнес» потребуется не менее двух кресел, включая варианты для грудных детей.

Эксперт подчеркнул, что соответствующие требования должны быть внесены в правила лицензирования такси. В настоящее время для перевозки детей пассажиры вынуждены заказывать специальные тарифы или отдельно указывать необходимость кресла в примечаниях.

Нарушителям грозит штраф: с сентября Госдума рассматривает увеличение штрафа за перевозку детей без кресел с 3 до 5 тысяч рублей.

