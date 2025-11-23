Правительство планирует создать систему для борьбы с фишинговыми сайтами

сегодня в 03:41

В России может появиться единый реестр официальных интернет-магазинов

В России может быть создан единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, сообщает РИА Новости .

Согласно утвержденному правительством плану противодействия киберпреступности, соответствующие предложения должны быть подготовлены к третьему кварталу 2026 года.

Инициатива направлена на своевременное выявление и блокировку мошеннических ресурсов методом исключения — пользователи смогут проверять легальность сайтов через официальный перечень.

Межведомственная работа поручена Минцифры, МВД, Минфину, ФНС и Роскомнадзору при участии Генпрокуратуры и Банка России. Реестр призван повысить защищенность россиян при онлайн-покупках и сократить ущерб от деятельности кибермошенников, создающих подменные сайты легальных торговых площадок.

