Правительство планирует создать систему для борьбы с фишинговыми сайтами
В России может быть создан единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, сообщает РИА Новости.
Согласно утвержденному правительством плану противодействия киберпреступности, соответствующие предложения должны быть подготовлены к третьему кварталу 2026 года.
Инициатива направлена на своевременное выявление и блокировку мошеннических ресурсов методом исключения — пользователи смогут проверять легальность сайтов через официальный перечень.
Межведомственная работа поручена Минцифры, МВД, Минфину, ФНС и Роскомнадзору при участии Генпрокуратуры и Банка России. Реестр призван повысить защищенность россиян при онлайн-покупках и сократить ущерб от деятельности кибермошенников, создающих подменные сайты легальных торговых площадок.
