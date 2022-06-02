РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Врач-гастроэнтеролог в Красногорске в четверг расскажет горожанам старшего возраста о правильном питании, сообщается на официальном сайте Минздрава региона.

Красногорская городская больница №1 совместно с центром «Активное долголетие» открывает цикл занятий, направленных на активный и здоровый образ жизни. Первое занятие будет посвящено теме правильного питания для лиц старшего возраста. Занятие проведет врач-гастроэнтеролог горбольницы №1 Ольга Костюкевич.

Правильное питание - основа здоровья и залог крепкого иммунитета. Рацион должен быть сбалансированным, и это особенно важно, когда в организме замедляется метаболизм.

В структуре лечебного учреждения есть стационар, и врачам известны основные проблемы, с которыми поступают возрастные пациенты. Занятия будут направлены на предупреждение развития различных заболеваний.

Начнет цикл занятий гастроэнтеролог, который расскажет о важности сбалансированного питания, чтобы исключить причины возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом в пожилом возрасте. Следующее занятие будет направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Первое мероприятие пройдет в центре «Активное долголетие» по адресу: Красногорск, ул. Заводская, д. 4. Начало в 15:00.

Гастроэнтеролог расскажет о важности контроля жиров, белков и углеводов, о витаминах и минеральных веществах в рационе, какой вред и кому могут нанести продукты с пищевыми волокнами, как рацион должен меняться с годами. Также будет проведена разминка, направленная на улучшение работы пищеварительной системы. Будут показаны упражнения, которые участники мероприятия смогут выполнять дома самостоятельно.

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