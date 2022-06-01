РИАМО - 1 июн. Открытие ХV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ пройдет в Звенигороде 2 июня в 14:00. В ней участвуют российские и зарубежные профессиональные артисты младше 35 лет, но уже имеющие профильное образование, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ и регионального министерства культуры и туризма. За все время в нем поучаствовали более 1 тыс. молодых артистов из 60 стран и более 100 российских городов.

В этом году конкурсный отбор прошли 95 молодых актеров и актрис из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, ДНР, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Италии, Монголии, Приднестровья, Турции, Узбекистана, Южной Осетии, Финляндии.

В школе примут участие 5 представителей Московской области: актер Химкинского муниципального драмтеатра «Наш Дом» Валерий Богатырев; актер Истринского драматического театра Егор Васильцов; актеры Московского областного театра драмы и комедии из Богородского округа Данил Музипов и Яна Фоминых; актер театра-студии «Театральный ковчег» Сергиево-Посадского округа Михаил Симонов.

Церемония открытия школы традиционно пройдет в Доме творчества СТД РФ «Звенигород» (Одинцовский округ, поселок базы отдыха ВТО, с. Мартьяново). Молодых актеров ждут напутствие от худрука школы – председателя СТД РФ, народного артиста России Александра Калягина, выступление музыкальной группы «ВИА Прямой эфир» (Москва) и DJ-сет.

Программа обучения представляет собой интенсивный образовательный 4-недельный курс с мастер-классами, тренингами и лекциями по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой. Педагогический состав школы – ведущие специалисты из лучших вузов страны.

В рамках единого образовательного процесса осуществляется постановка нескольких разножанровых спектаклей: 2 драматических, кукольного, хореографического и экспериментального.

Режиссерами школы в 2022 году станут Николай Коляда (драматический театр), Денис Азаров (драматический театр), Анна Викторова (театр кукол), Татьяна Чижикова (пластический спектакль), Петр Айду (эксперимент).

Публичные показы выпускных спектаклей пройдут в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» (г. Москва, Страстной б-р, д. 8А), а также в Боярских Палатах СТД РФ (г. Москва, Страстной б-р, д. 10), в Культурном центре им. Л. Орловой в Звенигороде и Истринском драматическом театре.

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