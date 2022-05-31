РИАМО - 31 мая. 3 июня в загородном клубе «Москоу Кантри Клаб» в Красногорске пройдет XXVI Международный благотворительный гольф-турнир, в его рамках будет организован фестиваль для всей семьи. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба организаторов турнира.

В торжественной церемонии открытия турнира, которое состоится в 11:00, примут участие первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, и. о. руководителя ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.

Фестиваль откроется в 12:00 с участием артистов Первого музыкального издательства. Бодрящую зарядку в 12:30 проведет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. В «Лектории» в 14:35 начнется встреча с космонавтом Сергеем Рязанским. На зеленых полях комплекса, начиная с 12:30, посетителей ждут научные, игровые, спортивные и творческие зоны – 13 мастер-классов, 4 зоны профессий, 3 познавательные лекции и 2 научных шоу, нейрогимнастика, кулинарные мастер-классы, анимационная студия, а также спортивные активности – мини-гольф, петанк, речные прогулки.

В традиционном театральном представлении для всей семьи на главной сцене ведущие актеры театра «Экспромт» представят альтернативный взгляд на историю о Красной Шапочке. Начало в 15:15. Одним из главных событий вечера станет двухчасовой концерт, участие в котором примут группа Burito, Асия, Тося Чайкина, группа «Интонация». Начало в 17:30.

Среди приглашенных гостей: Тутта Ларсен (ведущая церемонии открытия гольф-турнира), Виталий Гогунский (ведущий открытия фестиваля), Ангелина Сергеева, Аврора и другие артисты.

В этом году в турнире примут участие 18 команд по 4 человека. Турнир по гольфу на первом в России 18-луночном гольф-поле в «Москоу Кантри Клаб» проводится с 1996 года. За свою долгую историю мероприятие стало не только престижным спортивным событием, но и эффективным инструментом сбора средств, которые передаются в благотворительные фонды, больницы, школы-интернаты и другие учреждения.

Всего за годы проведения турнира было собрано более 100 миллионов рублей. В этом году средства планируется передать в благотворительные фонды: «Дом с маяком», AdVita («Ради жизни»), фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам «Вера».

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