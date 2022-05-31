РИАМО - 31 мая. Психотерапевта-профессионала отличает чуткое отношение к проблемам пациента и способность создать комфортную обстановку, в которой человек сможет раскрыться и настроиться на продуктивную терапию. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Светлана Панюшкина.

31 мая в России отмечается День психотерапевта. В этот день в 1985 году в СССР официально «родилась» система психотерапевтической помощи, была утверждена должность «Врач-психотерапевт» и его функции.

Вежливость и уважение

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Как отметила Панюшкина, сегодня психотерапевт - это специалист, который после завершения учебы в медвузе прошел подготовку по соответствующей специальности и получил документы, подтверждающие квалификацию.

«Как и любой медик, психотерапевт должен соблюдать врачебную тайну - информация о болезни, диагнозе и назначенном лечении строго конфиденциальна», - сказала Панюшкина.

По ее словам, хороший психотерапевт открыт к людям, вежлив, участлив, проявляет уважение к пациенту и его словам. В общении с пациентом профессионал не допускает каких-либо оценок, создает доверительную атмосферу, в которой человек может свободно говорить о своих проблемах.

«Психотерапевты помогают людям с зависимостями, депрессией, тревожным расстройством, фобиями и другими ментальными проблемами. Такие врачи работают по разным методикам, ведут группы, семьи, оказывают персональные консультации, в том числе детям. Если у психотерапевта есть сертификат психиатра, то он имеет право дополнительно назначать пациенту лекарства», - добавила эксперт.

Кроме того, хорошие врачи, как правило, постоянно проходят курсы повышения квалификации и могут подтвердить это соответствующими сертификатами.

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Как проходит психотерапия

На первой консультации психотерапевт знакомится с пациентом, выясняет его жалобы и составляет индивидуальный план лечения. Врач объясняет, какие методы диагностики и терапии будет использовать в своей работе. Если пациент согласен с предложенной схемой, то ему назначается серия повторных консультаций.

«Каждый план подразумевает ряд последовательных процедур, которые необходимо проводить регулярно, без длительных перерывов. Иначе психотерапия будет неэффективна», - отметила Панюшкина.

Она подчеркнула, что полноценная психотерапия - это длительный процесс, решить проблему в полном объеме за один прием невозможно.

«Критически относитесь к обещаниям избавить вас от всех проблем за одну-две консультации. Квалифицированный специалист никогда не допустит таких заявлений», - добавила врач.

По словам Панюшкиной, психотерапия требует от пациента дисциплинированности, добросовестного соблюдения рекомендаций и выполнения упражнений, цель которых - скорректировать поведение, избавиться от негативных установок и когнитивных искажений, мешающих жить полноценной и счастливой жизнью.

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