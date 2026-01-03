Без нее нет праздника: 3 января отмечают День рождения соломинки для коктейлей

3 января в России отмечают День рождения соломинки для коктейлей

3 января в мире отмечают праздник, посвященный приспособлению для удобного потребления жидкости — День рождения соломинки для коктейлей.

Сначала соломинку для коктейлей создавали из соломы. Использовались ржаные трубочки. Отсюда у соломинки и появилось такое название.

Первую трубочку для коктейлей создал бизнесмен из США Марвин Стоун. Ему также принадлежало предприятие по изготовлению сигаретных мундштуков из бумаги.

Он создал соломинку из того же материала, что и почтовая марка. У трубочки был такой диаметр, что во время всасывания было невозможно втянуть косточку от лимона.

3 января 1888 года Стоун получил патент на соломинку. В 1890 году создание таких трубочек стало его главным бизнесом.

В 1930-х годах соломинки стали еще удобнее. В них вставили гофрированную конструкцию. Благодаря этому, трубочку можно было гнуть.

