В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

«Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 мск до 20.00 мск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вновь ввело временные ограничения на работу двух ключевых аэропортов Москвы — «Домодедово» и «Жуковский».

