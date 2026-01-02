Зеленский: Михаил Федоров станет новым главой Минобороны Украины

сегодня в 23:00

Владимир Зеленский объявил о назначении на пост нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, сообщает «СТРАНА.ua».

«Помимо назначения Федорова министром обороны, Зеленский анонсировал на завтра и другие кадровые решения», — говорится в сообщении.

Федоров ранее занимал пост вице-премьера, а также был в должности министра цифровой трансформации Украины.

Ранее, 8 декабря, украинское издание «Новости.Live» также сообщало, что Зеленский назвал имена возможных преемников Ермака. Помимо Буданова, в список вошли действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Михаил Федоров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы офиса президента по военным вопросам Павел Палиса.

