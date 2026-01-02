Электроснабжение восстановлено в 180 населенных пунктах Новгородской области

сегодня в 23:23

В 180 населенных пунктах Новгородской области восстановлено электричество, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов.

«На 21:00 к электричеству удалось подключить 180 населенных пунктов, где проживают порядка 4 тыс. человек», — отметил он.

В восстановительных работах участвовали 65 бригад, 81 единица техники.

Всего в регион привлечено 39 бригад энергетиков из других регионов.

В Демянском, Валдайском и Крестецком округах, где введен режим ЧС, открыты пункты временного размещения.

В связи с ухудшением погодных условий в Краснодарском крае, Адыгее, Новгородской и Псковской областях наблюдаются многочисленные перебои в электроснабжении. Для организации работ по возвращению электричества функционирует оперативный штаб под управлением Минэнерго.

