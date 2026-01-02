В Адыгее и на Кубани задерживаются три поезда до Адлера

Три поезда, следующие до Адлера и Имеретинского курорта, задерживаются примерно от 16,5 до 19 часов, в последние пройденные ими станции находятся в Апшеронском и Белореченском районах Кубани, а также в Адыгее, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что задерживающийся почти на 19 часов поезд Ростов-Главный — Адлер последний раз прибывал на станцию Тверская.

Задерживающийся также почти на 19 часов поезд, следующий из Москвы до Имеретинского курорта (следующая станция после Адлера), последний раз прибывал на станцию Белореченская (город Белореченск в Краснодарском крае).

В Краснодарском крае аномальные снегопады вызвали сбои в графике движения поездов Северо-Кавказской железной дороги.

Пассажирам предоставляется право бесплатного возврата и переоформления билетов, питание при задержке более 4 часов, а также 5000 бонусных баллов программы «РЖД Бонус» при задержке свыше 5 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.