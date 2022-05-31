Май 2022 года вошел в число десяти самых холодных в столице с 1879 года. Погода постоянно менялась, а температура в среднем отставала от нормы на два градуса. Ждать ли в июне долгожданное тепло и какие сюрпризы может принести первый летний месяц, читайте в материале РИАМО.

Лето на пороге

О погоде в Московском регионе в последний день мая и первые дни июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В последний весенний день регион окажется в теплом секторе циклона. Из-за этого ожидаются интенсивные ливни, а также 80 % вероятности того, что прогремит гроза. Ночью будет не ниже плюс 9 — плюс 14 градусов, днем — от плюс 15 до плюс 20 градусов», — сообщил он.

По словам синоптика, в регионе метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов, начнется вместе с календарным. Тогда же прогнозируются небольшие дожди. По ночам в начале июня будет уже плюс 10 — плюс 15 градусов, после полудня столбики термометров могут подняться до плюс 19 — плюс 24 градусов.

«В четверг прошумят грозовые дожди, минимальная температура составит плюс 11 — плюс 16 градусов, днем плюс 21 — плюс 26 градусов. В пятницу холодный фронт и скоротечные мозаичные дожди немного смажут летнее тепло, из-за чего ночью посвежеет до плюс 9 — плюс 14 градусов, а днем до плюс 18 — плюс 23 градусов», — отметил Тишковец.

Он также уточнил, что к выходным в Московском регионе распогодится и потеплеет до плюс 19 — плюс 24 градусов. Такая погода идеально соответствует климатической норме начала лета.

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Хмурый июнь

По прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц лета Московский регион в основном ждет погода с переменной облачностью. По-настоящему ясным будет всего один день — 28 июня. Как уточнил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев июньской погоды.

По предварительным данным, в июне будет много дождей: синоптики прогнозируют осадки на протяжении 19 из 30 дней месяца. Особенно сильные грозы могут пройти 2 и 11 июня. Самыми холодными будут ночи на 3–4 и 13–15 июня, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 12 градусов тепла. Самая низкая дневная температура в плюс 17 градусов ожидается 20 июня.

Самые теплые ночи прогнозируются на 24, 27 и 29 июня — температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса. А самым теплым днем предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будет 28 июня — в Москве в дневные часы потеплеет до плюс 30 градусов.

Между тем в первом месяце лета россиян ждут длинные трехдневные выходные в честь Дня России, которые продлятся с 11 по 13 июня. Согласно данным Gismeteo, температура в эти дни в ночные часы составит 12–16 градусов выше нуля, днем — плюс 18–22 градуса. По предварительным прогнозам, на выходных в честь Дня России ожидается переменная облачность или пасмурная погода. При этом 11 июня может пройти сильная гроза, а 12 июня небольшой дождь.

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Возвращение к норме

Согласно предварительному прогнозу центра погоды «Фобос», в Москве в начале и конце июня средняя температура может на 3–4 градуса превысить норму. А в середине месяца ожидается мощное арктическое вторжение – станет на три градуса прохладнее средних климатических показателей.

Однако в целом, как отмечает ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, в июне температура вернется в свое климатическое русло после холодного мая: не будет ни экстремального холода, ни экстремальной жары.

«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Для Москвы это приблизительно плюс 11,5 градуса ночью и плюс 21,7 градуса днем», — рассказал Тишковец.

Согласно его прогнозу, в плане осадков на востоке европейской части России будет переувлажнение на 20–40 %, но основная зона все равно будет близка к норме.

«Экстремальные явления в летний сезон всегда случаются, от этого никуда не деться. Лето всегда сопровождается грозами, сильным ветром, градом, ураганами. Вопрос — где и когда. Такие прогнозы разрабатываются в короткой перспективе — за сутки-двое», — заключил Тишковец.

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