РИАМО - 29 мая. Площадки XI Всероссийской ежегодной акции «Библионочь» в Москве посетили более 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что популярностью пользовались онлайн-трансляции событий, их посмотрели 250 тыс. раз.

Всего в ночь на воскресенье порядка 220 учреждений столичного департамента культуры провели свыше 750 мероприятий. Для детей в рамках акции была организована отдельная программа «Библиосумерки». Им рассказывали о традициях народов страны, читали рассказы известных авторов и показывали спектакли.

Одними из самых посещаемых площадок в рамках «Библионочи» стали библиотека им. Н.А. Некрасова, библиотека №147 им. С.С. Орлова, библиотека №197 им. А.А. Ахматовой, детская библиотека им. А.П. Гайдара и библиотека-медиацентр №67.

В деловом центре «Москва-Сити» открылось уникальное библиотечное пространство. Оно расположилось на 89-м этаже башни «Федерация». В самой высокой библиотеке можно оформить единый читательский билет и взять книги. Новую городскую библиотеку уже посетили свыше 2 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах акция «Библионочь» проходила в Москве в онлайн-формате из-за пандемии Covid-19. В прошедшем году онлайн-трансляции посмотрели свыше 215 тыс. раз, а в 2020 году было 98 тыс. просмотров мероприятий в Сети.

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