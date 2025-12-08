Нерадивый Санта: как наказать коллегу, проигнорировавшего новогодний флешмоб

Специалист Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин заявил, что сознательно решившего не покупать подарок своему подопечному Тайного Санту по закону практически нельзя привлечь к ответственности, сообщает Life.ru .

«Такой человек рискует потерять доверие коллег, что может сказаться на его профессиональной репутации и командном духе. В некоторых случаях это может привести к возникновению конфликта или даже к ухудшению атмосферы в коллективе», — сказал юрист.

По его словам, юридические последствия в такой ситуации все же маловероятны: чаще всего речь идет о межличностых договоренностях и корпоративных правилах. Основным наказанием становится осуждение со стороны окружающих.

По мнению психологов, широко распространенная в российских офисах игра «Тайный Санта» может стать причиной разногласий или ухудшить отношения между сотрудниками. Необходимость выбора подарка для человека, с которым существуют только профессиональные отношения, может восприниматься как вторжение в личное пространство и привести к потере свободного времени. Разница в ценности подарков, опасения не оправдать ожидания и дополнительные расходы вызывают тревогу и напряжение.

