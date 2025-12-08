Более 150 долголетов из Клина стали участниками проекта «Домашняя медицина»

В Клинском центре социального обслуживания и реабилитации успешно реализуется инициатива, направленная на укрепление здоровья старшего поколения. Проект «Домашняя медицина», запущенный весной 2025 года, уже продемонстрировал свою значимость и востребованность, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Суть проекта заключается в организации регулярных встреч участников клуба «Активное долголетие» с ведущими специалистами Клинской больницы. Врачи не только проводят познавательные лекции, посвященные профилактике различных заболеваний, но и отвечают на интересующие вопросы, а также дают индивидуальные консультации.

За время существования проекта уже состоялись встречи, посвященные профилактике заболеваний ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, а также прошли тематические лекции от врача-гериатра и терапевта. Эти мероприятия пользуются большим успехом: более 150 участников клуба «Активное долголетие» получили ценные рекомендации по поддержанию своего здоровья.

Следующая встреча состоится 12 декабря 2025 года в 13:00 в клубе «Активное долголетие». В этот раз гостем станет врач-нефролог Антон Александрович Руяткин, который проведет лекцию на тему «Профилактика заболеваний почек».

Учитывая высокую социальную значимость проекта и активный интерес со стороны участников, принято решение о продолжении встреч в рамках «Домашней медицины» и в 2026 году. Это позволит еще большему числу клинчан получить доступ к качественной медицинской информации и укрепить свое здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.