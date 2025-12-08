В Подмосковье скейтер сбил курьера на электровелосипеде

ДТП с участием скейтера и курьера на электровелосипеде произошло в Московской области, сообщает «112» .

Скейтер при съезде с препятствия не рассчитал силы. После прыжка с высоты доска уехала под колеса электровелосипеда. Курьер проехал еще пару метров и упал.

После происшествия скейтер сразу бросился к упавшему курьеру, спросил, все ли в порядке, и извинился.

В необычном ДТП никто серьезно не пострадал.

