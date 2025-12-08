В Подольске завершается реконструкция хирургического корпуса областной больницы

В подмосковном Подольске завершаются работы по реконструкции хирургического корпуса областной клинической больницы. На объекте ведется пусконаладка инженерных сетей и лифтового оборудования, сообщает пресс-служба минстройкомплекса Подмосковья.

Работы проводятся в рамках региональной государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Строители завершают укладку настенной плитки, ведут пусконалдку инженерных сетей и лифтового оборудования, устройство входной группы.

В реконструируемом корпусе разместится реанимационное отделение и актовый зал. Отделение реанимации будет соединено с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной через лифт. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств пациенту.

Завершить все работы планируется до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.