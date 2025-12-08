В России предложили ввести видеофиксацию риелторских сделок

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил ввести обязательное оформление сделок с недвижимостью у нотариуса. Также он призвал снимать на видео весь этот процесс, сообщает ТАСС .

По словам депутата, нотариальная оформленность сделок с недвижимостью с участием граждан должна стать обязательной. Он добавил, что в случае наличия ошибок ответственность будет возлагаться на нотариуса.

Крашенинников также предложил установить в нотариальном законодательстве нормы о видеофиксации заключения и оформления сделок с недвижимостью. Он привел в пример, что подобная практика используется в наследственном праве.

Депутат уточнил, что съемка обязательно нужна при заключении сделок гражданами старше 65 лет, в других случаях ее можно использовать по желанию. Крашенинников также считает, что видеофиксация должна иметь повышенную доказательную силу при решении споров.

Ранее суд вернул квартиру Ларисе Долиной, которая продала жилье под влиянием мошенников. Покупательница недвижимости Полина Лурье, которая осталась ни с чем, оспаривает это решение в Верховном суде. Из-за скандала в Госдуме призвали выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.