РИАМО - 29 мая. Серия мастер-классов в рамках проекта «Пространство танца» прошла в городском округе Люберцы, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.
Своими знаниями и умениями с участниками мероприятия делились Вадим Надыршин (Jazz-modern), Валентин Григорьев - Valek Uforia (Electro) и Тимофей Смирнов - Signa (Electro).
Всех участников поблагодарили за энергетику, старания, интересные вопросы и смелость.
В рамках проекта «Пространство танца. Танцевальные мастер-классы» в городских кругах Подмосковья планируется провести 10 мероприятий. Кроме занятий, состоятся танцевальные баттлы и фестивали уличной культуры «Пространство танца» под открытым небом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил президенту РФ Владимиру Путину онлайн-платформу «Спорт Подмосковья», которая помогает жителям записаться в спортивную секцию, найти тренера, посетить массовое спортивное мероприятие.
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