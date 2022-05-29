РИАМО - 29 мая. Серия мастер-классов в рамках проекта «Пространство танца» прошла в городском округе Люберцы, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

Своими знаниями и умениями с участниками мероприятия делились Вадим Надыршин (Jazz-modern), Валентин Григорьев - Valek Uforia (Electro) и Тимофей Смирнов - Signa (Electro).

Всех участников поблагодарили за энергетику, старания, интересные вопросы и смелость.

«Благодарим министерство культуры (и туризма – ред.) Московской области и министра культуры (и туризма – ред.) Московской области Елену Харламову за доверие и возможность стать частью этого проекта», - отметили в комитете.

В рамках проекта «Пространство танца. Танцевальные мастер-классы» в городских кругах Подмосковья планируется провести 10 мероприятий. Кроме занятий, состоятся танцевальные баттлы и фестивали уличной культуры «Пространство танца» под открытым небом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил президенту РФ Владимиру Путину онлайн-платформу «Спорт Подмосковья», которая помогает жителям записаться в спортивную секцию, найти тренера, посетить массовое спортивное мероприятие.

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