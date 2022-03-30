РИАМО - 30 мар. В Подмосковье готовят к запуску платформу по продвижению массового спорта, на ее базе может появиться общероссийский цифровой проект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в ЦВК «Экспоцентр» проходит расширенное заседание рабочей группы по подготовке заседания совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии массового спорта» и комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

«Мы объединили наши усилия и предлагаем платформу. Когда говоришь о платформе, кто-то думает, что это какая-то бездушная штучка, которая может не до конца быть понятной. Это инструмент, посредством которого ты видишь и доступность, и эффективность, и мотивацию, и информированность», - рассказал Воробьев.

По словам Воробьева, платформа поможет повысить эффективность спортивных объектов Подмосковья и упростит процесс записи жителей в секции.

«Мы очень любим тренеров, они большие молодцы. Но их эффективность — как они требуют от своих воспитанников — так же и мы хотели бы видеть, насколько эффективно работает каждый тренер, насколько популярна его секция», - отметил Воробьев.

Он добавил, что платформа позволяет полностью отказаться от бумаги и работать в цифре. Это дает возможность охватить весь потенциал региона по развитию массового спорта.

«Предлагается эту платформу взять за базу и выйти на реальное количество людей, которые занимаются физической культурой и спортом (в России - ред.). <…> По ней мы будем определять участие губернаторов в этой работе. Будем понимать, сколько тренеров реально работают, какая на них нагрузка», - отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Он подчеркнул, что выход проекта подмосковной платформы на всероссийский уровень позволит оценить выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по достижению показателя в 70% от населения, которые систематически занимаются спортом.

«Благодарен, Андрей Юрьевич, вам и всем коллегам за такой опыт. Я абсолютно уверен, что те подходы, которые выработаны вами, имеют конкретный результат и должны быть основой для дальнейшего построения платформы, связанной с более объективным подходом (к управлению - ред.)», - прокомментировал министр спорта РФ Олег Матыцин.