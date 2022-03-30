РИАМО - 30 мар. В Подмосковье готовят к запуску платформу по продвижению массового спорта, на ее базе может появиться общероссийский цифровой проект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В среду в ЦВК «Экспоцентр» проходит расширенное заседание рабочей группы по подготовке заседания совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии массового спорта» и комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».
По словам Воробьева, платформа поможет повысить эффективность спортивных объектов Подмосковья и упростит процесс записи жителей в секции.
«Мы очень любим тренеров, они большие молодцы. Но их эффективность — как они требуют от своих воспитанников — так же и мы хотели бы видеть, насколько эффективно работает каждый тренер, насколько популярна его секция», - отметил Воробьев.
Он добавил, что платформа позволяет полностью отказаться от бумаги и работать в цифре. Это дает возможность охватить весь потенциал региона по развитию массового спорта.
Он подчеркнул, что выход проекта подмосковной платформы на всероссийский уровень позволит оценить выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по достижению показателя в 70% от населения, которые систематически занимаются спортом.
«Благодарен, Андрей Юрьевич, вам и всем коллегам за такой опыт. Я абсолютно уверен, что те подходы, которые выработаны вами, имеют конкретный результат и должны быть основой для дальнейшего построения платформы, связанной с более объективным подходом (к управлению - ред.)», - прокомментировал министр спорта РФ Олег Матыцин.
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