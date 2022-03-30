РИАМО - 30 мар. Первая жительница аварийного дома №1 в поселке Юность в Лосино-Петровском получила жилищный сертификат на покупку новой жилплощади в регионе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас женщина проживает в комнате площадью 19,7 кв. метров в аварийном доме. Благодаря сертификату женщина получит субсидию в размере 2,8 млн рублей на приобретение нового жилья. Женщина рассказала, что за счет субсидии планирует приобрести квартиру большей площади и улучшить свои жилищные условия.

Жительница дома №1 в поселке Юность стала первой получательницей жилищного сертификата в Лосино-Петровском. Всего до конца 2022 года в округе планируется расселить 56 человек, проживающих в аварийных помещениях площадью более 865 кв. метров.

Жилищный сертификат можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке, в новостройке или на строительство дома (без земельного участка) в любом городе Подмосковья.

Воспользоваться данной мерой социальной поддержки могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную программу переселения.

В 2021 году власти Подмосковья приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.



Для этого был разработан ряд дополнительных мер, в том числе предоставление переселенцам жилищных сертификатов. Они позволят сократить срок реализации программы с четырех лет до двух и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.