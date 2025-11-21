сегодня в 05:28

В Иркутской области из-за схода с рельсов вагонов задерживаются 5 поездов

В Иркутской области из-за схода с рельсов вагонов с углем задерживаются пять поездов, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД).

Отмечается, что максимальное время задержки составляет до пяти часов.

При этом пригородные поезда № 6401 Нижнеудинск — Тайшет и № 6402 Тайшет — Нижнеудинск отменены.

Вечером 19 ноября сообщалось, что воспламенившиеся цистерны парализовали движение поездов на границе Свердловской области и Пермского края. Загорелись два вагона с мазутом в хвосте грузового состава.

