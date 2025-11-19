Горящие цистерны парализовали движение поездов на Урале

сегодня в 18:48

Воспламенившиеся цистерны парализовали движение поездов на границе Свердловской области и Пермского края. Об этом сообщает « 112 ».

Инцидент случился вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон. Там произошло возгорание двух вагонов-цистерн с мазутом в хвосте грузового состава.

К месту чрезвычайного происшествия едут два пожарных поезда. Движение на участке приостановлено.

Есть риск задержки пассажирских поездов. Детали инцидента выясняют.

На опубликованных видео несколько цистерн горят на путях. Еще несколько штук вылетели в кювет.

«Вот эти две бочки сразу вылетели в кювет. А те — остатки», — говорит мужчина, снявший видео.

